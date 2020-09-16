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Российских водителей ждут новые штрафы

сегодня 08:16

Фото pixabay.com

В МВД разработали поправки к ПДД; документ опубликован на портале правовой информации.

В министерстве внутренних дел предложили новые поправки в правила дорожного движения. Они дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с предложенными изменениями «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, нарушениями будут считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Напомним, в середине сентября в ПДД уже внесли ряд изменений.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

штрафы
Россия
пдд

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