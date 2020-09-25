Российскую певицу Юлию Чичерину обстреляли азербайджанские беспилотники

Фото Instagram

Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников; российская певица отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Российская рок-певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo в пятницу, 2 октября.

Артистка ранее в пятницу опубликовала в своём Instagram снимок, на котором предстала в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооружённых сил Армении. Как писал WarGonzo, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Стоит отметить, что артистка неоднократно приезжала в различные горячие точки на постсоветском пространстве с концертами. В частности, Чичерина несколько раз выступала на востоке Украины в Донбассе. Она также выпустила несколько клипов, посвящённых ополченцам, — «На передовой» и «Рвать».

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населённые пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Напомним, Армения пригрозила Азербайджану разбомбить Карабах оружием широкого радиуса действия.