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Россияне определились с зарплатой для нормальной жизни

сегодня 02:40

Фото pixabay.com

Соотечественникам не так уж и много нужно денег для хорошей жизни; мечты не очень сильно превосходят реальность.

Для большинства россиян на нормальную жизнь хватит 50 000 рублей в месяц. Четверть претендует на 70 000 – 100 0000 рублей, но и 22% готовы обойтись 35 000 – 50 000 рублей ежемесячно. Такие данные приводит платформа Webbankir.

Самые высокие запросы – у москвичей, больше 30% столичных жителей уверены, что для нормальной жизни им нужно свыше 100 000 рублей.

При этом коронавирус сильно ударил по карманам россиян. Меньше зарабатывать стали 58%, сохранили уровень дохода 39% и 3% даже прибавили в доходах.

По данным Росстата, за январь – июнь средняя зарплата в России составила 49 500 рублей, что выше

Средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу – 42811 рублей и по Новосибирской области — 39 738 рублей.

Напомним, 19 августа ЦБ напечатал 800 тонн пятитысячных купюр.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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