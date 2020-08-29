Русское географическое общество открыло туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири»

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Томское отделение РГО открыло туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири»; первым отправился велопутешественник Егор Ковальчук, который должен будет преодолеть 10 тысяч км.

Томское отделение Русского географического общества (РГО) официально открыло туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири», который включает все десять субъектов Сибирского федерального округа (СФО).

Как рассказала журналистам координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная, первым по нему уже отправился велопутешественник Егор Ковальчук, который должен будет преодолеть за 33 дня все 10 тысяч км.

Из Томска он направится в Новосибирск, а затем к другим туристическим объектам макрорегиона. В ходе поездки Егор Ковальчук будет вести трансляцию в своём видеоблоге и на сайте «Золотого кольца Сибири». «Наш маршрут проходит в сентябре, октябре и ноябре, когда сложные условия. Для меня как для путешественника это вызов, и моя задача — показать Сибирь. Сибирь интересна во всём мире, все знают Алтай, все знают Байкал. Наша задача — вобрать через себя Сибирь и отдать самое лучшее», — сказал журналистам Ковальчук.

«Золотое кольцо Сибири» — проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделением Русского географического общества. Он призван объединить регионы федерального округа обзорным маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута — 10 тысяч км. Путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы.

Отметим, проект «Золотое кольцо Сибири» был инициирован комиссией РГО по развитию туризма в 2016 году, в 2018 году он был поддержан Фондом президентских грантов.

Напомним, Ростуризм рассматривает возможность повторения программы кешбэка за внутренний туризм уже осенью.