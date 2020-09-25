Самые проблемные по отоплению улицы Новосибирска назвали энергетики

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Сибирская генерирующая компания заявила о получении тепла почти всеми абонентами Новосибирска; по данным на 1 октября подключены 99,7 %.

По состоянию на вечер 1 октября 99,7 % абонентов Сибирской генерирующей компании получили тепло. Об этом специалисты рассказала на брифинге с журналистами.

«Мы видим проблемы, не везде горячие батареи. Ведём мониторинг ситуаций и обрабатываемых обращения», — сообщил заместитель главного инженера по режимам теплового подразделения СГК Роман Корниенко.

Появились дефекты на улицах Ольги Жилищной, Петухова, Связистов, Чемской, Саввы Кожевникова, Новогодней.

«Идёт наладка режима действия теплосетей. Это связано с тем, что подача теплоэнергии требует постоянной регулировки. Необходимо проводить изменения работы регулятора насосной станции. Требуется определённое время», — сообщили энергетики.

По данным сервиса работы систем жизнеобеспечения Новосибирска, сегодня без отопления в городе остаются 83 дома, отключённых для проведения плановых работ, и 50 – из-за аварий.

Напомним, Сиб.фм рассказал, как новосибирцы переживают холода в квартирах без отопления.