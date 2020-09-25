«Сдайте его самого в дурдом»: люди негодуют из-за предложения общественника сдавать детей из многодетных семей в детские дома

Фото «Правды УрФО»

В Сети набирает обороты скандал из-за высказывания общественника из ХМАО; он предложил многодетным родителям сдавать детей в детские дома и не кичиться их рождением.

Россияне негодуют по поводу высказывания общественника из ХМАО Эдуарда Логинова, который предложил многодетным семьям сдавать детей в детские дома. Логинов также поставил под сомнение в пользе для государства рождение большого количества детей. Как довод член общественной палаты привёл мнение, что «раньше женщины рожали по 10-15 детей и им никто не помогал».

В Сети разгорелась бурная дискуссия по поводу такого отношения общественного деятеля.

«Сдайте его самого в дурдом»;

«Его самого надо сдать на биомусор»;

«Да уж. Раньше государство помогало всячески. И пионерские лагери были и образование бесплатное. Получил диплом — уже и на работу распределили. Женился-родил — комнату или квартиру... А сейчас мало того, что высшее образование бесплатное практически недоступно из-за отсутствия бюджетных мест, так ещё и обзывают всячески. А как налоги платить или в армию сына отдавать, так должны мы кругом и всюду»;

«Налицо политика геноцида! Каждое нормальное государство стремится поощрять семьи , повышающие демографический уровень, а этот общественник значит враг народа, гнать такого вот и все!»;

«Его кто вообще избрал в общественную палату? Может еще главой органов опеки поставить этого "специалиста по детям"?! Государство само стимулирует рождаемость в малообеспеченных семьях своими мат.капиталами. Малообеспеченные, неграмотные граждане — это же ядерный электорат, фундамент любой автократии!»;

«Я, как добросовестный налогоплательщик, считаю, что мы не обязаны содержать этого чиновника с восприятием времен пещерного века!» — написали подписчики (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Сиб.фм).

Некоторые пользователи Сети отметили, что это далеко не первый случай подобных высказываний в отношении многодетных семей. Припомнили скандал с чиновницей из Свердловской области, которая лишилась поста главы департамента молодёжной политики.

«Где то я это слышал , (государство вам ничего не должно )

Ольга Глацких .

Видимо (возможно) это и есть , те курсы повышения квалификации . На которые чиновники ездят за млн т.р.

Как то так», — написал Евгений Наглий.

Напомним, скандал разгорелся после высказывания члена общественной палаты ХМАО.