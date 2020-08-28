«Сдайте их в детский дом»: общественник в ХМАО раскритиковал многодетные семьи

Фото «Правда УрФО»

В ХМАО набирает обороты скандал после высказывания известного общественника о многодетных семьях; он предложил сдать детей в детские дома.

Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов рассказал многодетным семьям, что государство не обязано им помогать. Детей, родители которых не могут их содержать, общественник предложил сдать в детские дома. Информацию об этом рассказали в региональной общественной организации «Семьи Югры» во «ВКонтакте», сообщает «ЭХО ХМАО».

После обращения многодетных родителей Логинов ответил, что их никто не просил рожать столько детей.

«Вы рожаете, а не государство... налогоплательщики должны содержать вас в ущерб развитию страны... И только не рассказывайте мне в комменте про то, что я должен побывать на вашем месте... работаю и не скулю, что мне кто-то должен», — сказал Логинов.

Общественник также вспомнил, что раньше женщины рожали по 10-15 детей и не получали никакой помощи от государства. Логинов подчеркнул, что рождение детей — это ещё не подвиг и достижение.

«Вопрос, кем в будущем дети эти вырастут и России ли будет польза», — резюмировал общественник.

Напомним, многодетных назвали попрошайками после просьб об очередной выплате 10 тысяч.