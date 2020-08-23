Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетит Новосибирск с рабочим визитом

Фото с сайта scrf.gov.ru

Патрушев прилетит в Новосибирск в воскресенье; секретарь СБ РФ проведёт совещание по вопросам безопасности в Сибири.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 5 октября проведёт в Новосибирске совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

"Планируется, что отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов, а также вопросам экологической безопасности", — заявили в ведомстве.

В совещании примут участие полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, главы регионов Сибири, представители федеральных министерств и ведомств.

В пресс-службе также отметили, что в Новосибирск секретарь Совбеза прибудет в воскресенье. Он "проведёт ряд рабочих встреч и примет участие в открытии регионального центра волейбола "Локомотив-Арена".

Напомним, 23 августа власти Новосибирска заявили о строительстве нового футбольного стадиона в городе.