Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетит Новосибирск с рабочим визитом

сегодня 20:54

Фото с сайта scrf.gov.ru

Патрушев прилетит в Новосибирск в воскресенье; секретарь СБ РФ проведёт совещание по вопросам безопасности в Сибири.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 5 октября проведёт в Новосибирске совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

"Планируется, что отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов, а также вопросам экологической безопасности", — заявили в ведомстве.

В совещании примут участие полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, главы регионов Сибири, представители федеральных министерств и ведомств.

В пресс-службе также отметили, что в Новосибирск секретарь Совбеза прибудет в воскресенье. Он "проведёт ряд рабочих встреч и примет участие в открытии регионального центра волейбола "Локомотив-Арена".

Напомним, 23 августа власти Новосибирска заявили о строительстве нового футбольного стадиона в городе.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

Сибирь
безопасность
новосибирск
совещание
визит

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

132481
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39611
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32620
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30302
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30132
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24022
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22790
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле