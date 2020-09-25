«Сибирь» — «Торпедо»: время матча, где смотреть, котировки букмекеров

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с нижегородским «Торпедо» сегодня в 19:00; букмекеры уверены в победе новосибирцев.

«Сибирь» проведёт домашний матч с нижегородским «Торпедо» сегодня, 2 октября, в 19:00 по местному времени. В прямой трансляции посмотреть игру можно будет на телеканалах «ОТС» и «КХЛ HD».

В прошлой встрече новосибирцы проиграли СКА со счётом 4:6. Армейцы вышли на лёд молодым составом из-за подозрений на коронавирус у лидеров команды, но смогли реабилитироваться после предыдущего поражения от «Сибири» в Петербурге. Ранее сибиряки обыграли «Автомобилист» с аналогичным счётом. После 12-ти матчей команда набрала 9 очков, чего пока достаточно для восьмого места в таблице Восточной конференции.

«Торпедо» после серии из пяти поражений разгромило «Нефтехимик» со счётом 5:1. Следом нижегородцы смели и одного из лидеров таблицы «Ак Барс», забив четыре шайбы, на что казанцы смогли ответить только двумя. Две победы позволили торпедовцам сместить «Сибирь» с седьмой строчки в таблице Восточной конференции, обогнав новосибирцев на два очка.

Обыграть нижегородцев «Сибирь» не может с 2018 года. Однако нынешний сезон трудно назвать предсказуемым, а последние матчи оказываются крайне результативными. По статистике пропущенных шайб обе команды находятся в «лидерах»: 41 у «Снеговиков» и 36 у «Торпедо».

Букмекеры уверены в победе «Сибири»: поставить на новосибирцев можно с коэффициентом 2.00. В то время как за «Торпедо» предлагается 3.05.

Напомним, 30 сентября министр спорта Новосибирской области рассказал, что все игроки «Сибири» вылечились от коронавируса.