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Сиганул в окно и был таков: в Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора

сегодня 14:36

Фото pixabay.com

Подросток сбежал из суда в Красноярске после оглашения приговора; мать парня вела себя агрессивно в зале суда и бросалась на приставов.

Обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков подросток сбежал из зала суда в Красноярске. Как сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда, инцидент произошёл во время оглашения приговора.

«На процессе в Октябрьском районном суде Красноярска по уголовному преступлению по ч. 1 ст. 228 УК РФ "О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере" обвиняемый несовершеннолетний подросток сбежал после оглашения приговора», — сообщили в суде.

Уточняется, что на процесс подросток пришёл вместе с матерью и вёл себя спокойно. Но после решения судьи поместить его в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на девять месяцев сбежал от приставов через окно соседнего с залом помещения. Приставам «агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего».

Известно, что подросток ранее уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. В настоящее время молодой человек объявлен в розыск.

Напомним, полиция объявила в федеральный розыск Сергея Устюгова и Татьяну Никитину, которые сбежали со следственного эксперимента в Иркутской области.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

суд
подросток
побег

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