Сигарета убила двух человек в страшном пожаре в Красноярском крае

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Пожар начался с дивана; пожарным удалось спасти шесть взрослых человек.

Неосторожность при курении стала причиной гибели двух человек в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошёл накануне вечером в городе Бородино. Пожар начался около 20 часов в многоквартирном жилом доме. Два человека погибли, по предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Из горящей квартиры спасли шесть человек.





На тушение привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, накануне в страшном пожаре в Бердске угарным газом отравился 10-летний ребёнок.