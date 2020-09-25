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Сигарета убила двух человек в страшном пожаре в Красноярском крае

сегодня 10:33

Фото pixabay.com

Пожар начался с дивана; пожарным удалось спасти шесть взрослых человек.

Неосторожность при курении стала причиной гибели двух человек в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошёл накануне вечером в городе Бородино. Пожар начался около 20 часов в многоквартирном жилом доме. Два человека погибли, по предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Из горящей квартиры спасли шесть человек.

На тушение привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, накануне в страшном пожаре в Бердске угарным газом отравился 10-летний ребёнок.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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