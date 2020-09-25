Скандальный Гуф решил сесть на диету после того, как фанаты раскритиковали его «ряху и пузо»
Фотографии из аккаунта therealguf социальной сети Instagram
Поклонники негативно высказались по поводу прибавки в весе у рэпера; Гуф решил отказаться от еды.
Скандальный рэпер наслаждается отдыхом на Мальдивах с девушкой, моделью Юлией Королёвой, и щедро делится в социальной сети снимками из долгожданного отпуска. Поклонники Гуфа отметили, что в последнее время он заметно поправился.
«Отрастил ряху и пузо, не узнать! Гуфяо, да ты расслабился, возьми себя в руки!»;
«Гуф, что с тобой стало? Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду!»;
«Ему не мешает похудеть. Леха, признавайся, сколько набрал?»: «О, Леха на массе! Авторитетно смотрится!» — отметили многие пользователи Сети, увидев последние фотографии рэп-звезды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).
Начал ли 41-летний музыкант переживать из-за критики или просто шутит, но на последнем опубликованном снимке Гуф демонстрирует отказ от еды.
«Мам, я всё», — подписал свой пост рэпер.
Напомним, 29 сентября Ольге Бузовой бросила вызов девушка-боксёрша.
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