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Скандальный Гуф решил сесть на диету после того, как фанаты раскритиковали его «ряху и пузо»

сегодня 17:04

Фотографии из аккаунта therealguf социальной сети Instagram

Поклонники негативно высказались по поводу прибавки в весе у рэпера; Гуф решил отказаться от еды.

Скандальный рэпер наслаждается отдыхом на Мальдивах с девушкой, моделью Юлией Королёвой, и щедро делится в социальной сети снимками из долгожданного отпуска. Поклонники Гуфа отметили, что в последнее время он заметно поправился.

«Отрастил ряху и пузо, не узнать! Гуфяо, да ты расслабился, возьми себя в руки!»;

«Гуф, что с тобой стало? Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду!»;

«Ему не мешает похудеть. Леха, признавайся, сколько набрал?»: «О, Леха на массе! Авторитетно смотрится!» — отметили многие пользователи Сети, увидев последние фотографии рэп-звезды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

Начал ли 41-летний музыкант переживать из-за критики или просто шутит, но на последнем опубликованном снимке Гуф демонстрирует отказ от еды.

«Мам, я всё», — подписал свой пост рэпер.

Напомним, 29 сентября Ольге Бузовой бросила вызов девушка-боксёрша.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

скандал
фото
фанат
рэп
диета
Гуф

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