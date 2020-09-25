Сколько стоит подготовить машину к зиме в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; «Фишка»; из открытых источников

На ближайшие дни синоптики пообещали резкое ухудшение погоды в Новосибирске; самое время подумать о зимнем благополучии своего железного коня.

Метеорологи пообещали Новосибирску затяжной снегопад на следующей неделе. При этом будет плюсовая температура, и многие автомобилисты могут подумать, что готовить машину к зиме ещё рано. Это не так. Сиб.фм узнал, сколько стоят самые важные зимние приготовления в разных концах Новосибирска.

Что нужно проверить и поменять в машине перед зимой

Уж простят нас бывалые автомобилисты, которым наша инструкция может показаться лишней, но мы делаем её для тех, кто встречает свою первую или вторую автомобильную зиму и не намерен оставлять машину в гараже до наступления поры сухого асфальта и плюсовых температур.

Итак, на зиму в машине обязательно следует поменять масло, масляный и воздушный фильтры, свечи. Проверить уровень антифриза и зарядку аккумулятора. Ну и, конечно, переобуть железного коня в зимнюю «обувь».

Сколько всё это стоит

Сразу скажем, что цены на новосибирских СТО глобально не отличаются по работам для подготовки автомобилей к зиме. Сиб.фм взял для сравнения сетевую станцию в микрорайоне Родники и частную СТО в Ленинском районе.

И там, и там за подготовку к зиме исправной машины нужно выложить несколько тысяч рублей.

Конкретика цен

Частная СТО на левом берегу Новосибирска бесплатно поменяет масло в двигателе вашего железного коня. То есть за работу не возьмут ни копейки. Само масло из расчёта на четырёхцилиндровый двигатель будет стоить порядка двух тысяч на седан и порядка шести тысяч – на внедорожник.

Акция по бесплатной замене масла, кстати, действует сейчас почти на всех СТО Новосибирска. В том числе и на сетевой СТО на Родниках.

За масляный фильтр придётся выложить от 400 до 500 рублей. Мы не берём во внимание эксклюзивные дорогие модели.

Проверка уровня антифриза и его долив обойдутся в сумму от 120 рублей до 3,5 тысяч в зависимости от сложности работ.

Замена воздушного фильтра обойдётся в среднем в 600 рублей. За новые свечи придётся отдать по 200 рублей за штуку, плюс работа. Итого в районе 1,5 тысяч.

Не забудьте переобуться

С учётом того, что на следующей неделе в Новосибирске пообещали затяжные снегопады и вы не хотите стать участником дня жестянщика, подумайте и о зимней резине.

Переобуть машину стоит от 600 рублей до 2 тысяч рублей в зависимости от необходимости снимать резину с единственных дисков.

Кстати

В условиях ухудшения погоды не будет лишним подумать и о мелком. Поменяйте дворники. Залейте зимний омыватель стёкол. Купите щётку для очистки машины от снега.

И пусть наступающая зима приносит и вам, и вашему автомобилю только хорошие приключения.

Напомним, в Новосибирске в ближайшую неделю обрушится снегопад.