Снег обрушится на Новосибирск на всю рабочую неделю
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В Новосибирск идут затяжные снегопады; по данным синоптиков, вся предстоящая рабочая неделя будет снежной.
В Новосибирск идут затяжные снегопады. Со следующей недели дожди сменятся сначала мокрым снегом, а после появится и первый покров.
Как сообщает сервис Gismeteo.ru, уже в понедельник, 5 октября, Новосибирск столкнётся с настоящим снегопадом. По данным синоптиков, в городе выпадет 5,5 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до нулевой отметки, днём поднимется до +5.
Во вторник осадков пока не обещают, но при этот заморозок ночью будет -2 градуса.
Среда и четверг повторят первый день недели. Будет плюсовая температура и почти такой же уровень осадков, как в понедельник.
С пятницы зарядит настоящий снег. Он будет идти в Новосибирске все следующие выходные.
Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.
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