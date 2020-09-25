Снег обрушится на Новосибирск на всю рабочую неделю

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В Новосибирск идут затяжные снегопады; по данным синоптиков, вся предстоящая рабочая неделя будет снежной.

В Новосибирск идут затяжные снегопады. Со следующей недели дожди сменятся сначала мокрым снегом, а после появится и первый покров.

Как сообщает сервис Gismeteo.ru, уже в понедельник, 5 октября, Новосибирск столкнётся с настоящим снегопадом. По данным синоптиков, в городе выпадет 5,5 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до нулевой отметки, днём поднимется до +5.

Во вторник осадков пока не обещают, но при этот заморозок ночью будет -2 градуса.

Среда и четверг повторят первый день недели. Будет плюсовая температура и почти такой же уровень осадков, как в понедельник.

С пятницы зарядит настоящий снег. Он будет идти в Новосибирске все следующие выходные.

Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.