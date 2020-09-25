Снижение перед ростом: когда Новосибирскую область накроет вторая волна коронавируса

Графика Сиб.фм

Прирост заболеваемости Covid-19 в Новосибирской области начался с опозданием; редакция Сиб.фм анализирует статистику и даёт прогноз – что будет дальше.

Количество заболевших коронавирусом в России стремительно растёт. Сиб.фм предлагает наглядно сравнить показатели в целом по стране и в Новосибирской области.

Непрерывный рост заболеваемости Covid-19 наблюдался в течение трёх весенних месяцев. Цифры росли в разы. Пиковые значения были зафиксированы по итогам мая. С приходом тепла статистика поползла вниз. Тенденция держалась до осени. Начало учебного года, завершение сезона отпусков, повсеместное снятие ограничений привели к новому всплеску. Уже по итогам сентября можно отметить новую волну заболеваемости.

В то же время на графике можно чётко проследить, что рост пока нельзя назвать стремительным. При этом можно с большой долей вероятности предположить, что тенденция укрепится, однако пиковые значения, скорее всего, по итогам октября ещё не будут достигнуты.

В Новосибирской области динамика была несколько иной. Регион столкнулся с ощутимым ростом заболеваемости на месяц позже. Статистически значимые показатели (не единичные случаи) были зафиксированы только в апреле. А промежуточный пик – максимальные показатели на данный момент – был достигнут в июле. После чего цифры предсказуемо начали снижаться.

Визуализация показателей наглядно демонстрирует, что летом в регионе ситуация менялась более резко, чем в целом по стране. Однако к осени график стал более плавным.

Если сопоставить графики по России и по Новосибирской области, заметно, что по итогам октября можно было бы ожидать третий подряд месяц со снижением показателей и затем их постепенное увеличение. Но статистика последних дней не внушает оптимизма. Даже при текущих показателях – около 80 заболевших в сутки – через четыре недели с большой долей вероятности регион не просто вернётся в красную зону, но и, скорее всего, разом превысит августовские значения.

Таким образом можно предположить, что этой осенью Новосибирская область вместо наблюдавшегося ранее повторения общероссийских тенденций, но с задержкой в 1-2 месяца, резко догонит общий тренд и далее пойдёт со всей страной как минимум параллельным курсом по второй волне коронавируса. При самом негативном сценарии ситуация может начать усугубляться быстрее.