Снова тряхнуло: в Сибири произошло землетрясение в 5,5 балла
Фото из открытых источников
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла; толчки ощутили в Иркутской области.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, в Сибири снова произошло землетрясение.
Толчки интенсивностью 5,5 балла были зарегистрированы в 240 километрах от столицы Тувы – города Кызыла.
Толчки в 2-3 балла ощущались в соседних районах Иркутской области.
О жертвах и разрушениях ничего не известно. Землетрясение произошло в малонаселённой горной местности.
Напомним, 22 сентября землетрясение произошло в Иркутской области.
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