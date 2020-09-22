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Снова тряхнуло: в Сибири произошло землетрясение в 5,5 балла

сегодня 18:54

Фото из открытых источников

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла; толчки ощутили в Иркутской области.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, в Сибири снова произошло землетрясение.

Толчки интенсивностью 5,5 балла были зарегистрированы в 240 километрах от столицы Тувы – города Кызыла.

Толчки в 2-3 балла ощущались в соседних районах Иркутской области.

О жертвах и разрушениях ничего не известно. Землетрясение произошло в малонаселённой горной местности.

Напомним, 22 сентября землетрясение произошло в Иркутской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Сибирь
Тува
землетрясение

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