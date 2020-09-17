Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов пришёл в ужас от страшных российских холодов

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Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах; сине-бело-голубые сыграют в группе F с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле в интервью сайту команды порассуждал о страшных российских холодах. Он поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов, в которых соперником «Брюгге» станет «Зенит». По мнению бельгийца, суровый российский климат может быть хорошим подспорьем для команды из Санкт-Петербурга.

«Если придётся зимой играть в России и там окажется страшно холодно, да ещё и снег будет идти, то это может быть преимуществом для питерцев», — посчитал он.

Голкипер назвал фаворитом группы дортмундскую «Боруссию». В то же время он заявил, что его команда нацелена исключительно на выход из группы и это ей вполне под силу.

1 октября российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в группе F с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Россия впервые в истории в главном европейском клубном турнире будет представлена сразу тремя командами. Матчи этой стадии Лиги чемпионов стартуют 20 октября.

Напомним, тренера московского «Спартака» дисквалифицировали на шесть матчей после скандального дерби с ЦСКА.