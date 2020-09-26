«Создавать что-то большое и прекрасное возможно всем»: психолог объяснила, зачем десятки людей решили благоустроить сквер у ГПНТБ

Фото предоставлено Натальей Фромм

В Новосибирске в середине недели благоустроили сквер перед ГПНТБ; как рассказала Сиб.фм психолог Наталья Фромм, это было частью специального тренинга, в рамках которого уже украсили несколько других городских площадок.

Благоустройство сквера перед ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска было частью психологического тренинга, который длился 80 дней. Об этом Сиб.фм рассказала психолог Наталья Фромм, одна из организаторов проекта. Оказалось, что за эти два с половиной месяца участники тренинга работали не только над собой, но и над несколькими городскими площадками.

«В рамках данного тренинга мы, помимо работы над своими собственными целями, которые ставили достигнуть за период тренинга, провели еще и 6 социальных проектов: было три уборки (Сосновый бор, лестница на Коммунальном мосту и территория Военного городка), плюс, проведение кулинарного мастер-класса для детей из малообеспеченных семей и проведение "Ярмарки танцев" на набережной, где были мастер-классы, знакомившие горожан с танцевальными направлениями», — рассказала Фромм.

Со слов психолога, сквер у Государственной публичной научно-технической библиотеки — самый большой проект, который готовили посредством разработки концепции благоустройства, решения вопросов по согласованию на проведение с мэрией, занимались сбором спонсорских средств на покупку необходимых материалов и сопутствующих расходов.

На работы по облагораживанию сквера у муниципальных служб и участников психологического тренинга ушло две недели. Всего на этот проект потратили около 1 млн рублей.

«Ландшафтные дизайнеры проработали древесно-кустарниковый каркас этого сквера, который сочетал бы в себе элементы местных природных видов и в то же время сработал функционально – загородил основную площадку для отдыха от проезжей части. Здесь высажены берёзы, ивы, липы, сирень. Основное кольцо в центре сквера обрамлено кустарниками снежноягодника. Помимо посадок крупномеров, здесь по инициативе учителей высажена аллея пузыреплодника», – отметила директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

По словам психолога Натальи Фромм, цель её участия в этом проекте в том, чтобы показать людям, что благоустройством города могут заниматься обычные граждане.

«В рамках инициативы и желания создавать что-то большое и прекрасное возможно всё и всеми. Не только официальные структуры, но и обычные неравнодушные к городу люди, могут создавать хорошие, добрые проекты, объединяясь друг с другом и объединяя под своим штурвалом и других людей», — рассказала она.