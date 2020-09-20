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«Спартак» – «Зенит» 3 октября: время матча, где смотреть трансляцию, котировки букмекеров

сегодня 16:31

Фото pixabay.com

Супердерби «Спартак» – «Зенит» пройдёт 3 октября; команды делят лидерство в РПЛ.

В Российской премьер-лиге пройдёт матч принципиальных соперников – московский «Спартак» примет питерский «Зенит» 3 октября. Начало встречи — в 19 часов по московскому времени.

Команды сейчас делят лидерство в РПЛ, что добавляет интригу в матч. Москвичи и петербуржцы набрали по 20 очков, а значит, победа принесёт одной из них единоличное лидерство в турнирной таблице.

Игру можно увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры называют фаворитом встречи «Зенит», ставки на победу принимаются с коэффициентом 2.30. На успех «Спартака» ставки принимаются с коэффициентом в 3.20. За ничью дают 3.35.

Напомним, в сентябре «Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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