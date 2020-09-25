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Танцы, песни, мёд и перепёлки: в Новосибирске открылась осенняя ярмарка

сегодня 18:46

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Осеннюю ярмарку в Калининском районе Новосибирска приурочили к Дню дружбы; областные производители привезли горожанам свою продукцию.

Сегодня, 2 октября, на площади у Дворца культуры имени Максима Горького открылась осенняя ярмарка, посвящённая Дню дружбы. Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов сходил на праздник и увидел, что производители предлагают новосибирцам.

В ярмарке участвовали производители и творческие коллективы из Доволенского, Мошковского, Сузунского, Черепановского районов и города Бердска.

Новосибирцев на ярмарке встретили зажигательными песнями.

Кроме зрелищ были и продукты. Как раз к осени пасечники откачивают мёд с ульев. В этом году ведёрко целебного продукта стоило от 200 рублей.

Много производителей продавали мясные изделия. Колбаса и сосиски стоили от 280 рублей за килограмм.

Можно было купить перепёлок и индюков по 500 рублей за килограмм, а домашних бройлеров — по 300 рублей.

Также горожанам предлагали варенье и солёные грибы стоимостью от 300 рублей за банку.

Из Сузунского района местные производители привезли арбузы.

Ажиотаж вызвала распродажа саженцев.

Традиционно популярными продуктами на ярмарках становятся бальзамы, полезные травы, масла.

Рукодельницы из Мошковского района привезли кукол, одетых в русском народном стиле.

Завтра, 3 октября, в Калининском районе с 9 до 15 часов на территории между домами № 26/1 и 28/1 на улице Богдана Хмельницкого пройдёт ещё одна сельскохозяйственная ярмарка.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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новосибирск

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