Тест на коронавирус вернувшимся из-за границы: оплатят ли дни прогулов для сдачи анализа

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Вернувшиеся из-за границы россияне должны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус и до получения результатов соблюдать режим самоизоляции; оплатят ли дни прогулов на работе и за чей счёт будет тестирование?

Оправляясь в отпуск за рубеж осенью 2020 года, туристам нужно помнить одно из правил в период пандемии: 72 часа даётся россиянам после возвращения из-за границы, чтобы пройти тест на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг.

При этом государство не оплачивает такое тестирование – анализы нужно сделать за свой счёт и стоимость везде разная.

Лаборатории по сдаче анализов на коронавирус сегодня работают прямо в аэропортах, которые принимают международные рейсы. По последним данным, в московском Шереметьево анализ на COVID-19 стоит 1 700 рублей, в новосибирском Толмачёво – 2 500 рублей. Чтобы сделать тест, пассажирам после прилёта нужно отстоять в очереди 1-2 часа. Результаты присылают на электронную почту на следующий день.

«Если пассажир, прибывший из-за рубежа, не предоставил информацию в течение 72 часов о сдаче анализа на ковид, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей», — сообщил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин.

Однако в аэропорту анализы сдают не все прилетевшие из-за границы пассажиры. Кто-то не хочет стоять в длинной очереди, кто-то не может или не хочет сразу оплачивать тест.

На сдачу анализов даётся трое суток, поэтому сделать тест можно и позже, но придётся решать вопрос с отсутствием на работе. Как договориться с работодателем?

«В трудовом кодексе этот момент никак не регламентируется, — пояснили на телефоне горячей линии трудовой инспекции в Новосибирской области. — Работодатель не обязан предоставлять день отгула и оплачивать его как-то именно для сдачи теста на коронавирус».

Но по обоюдному согласию можно договориться – либо взять отгул за свой счёт, либо попросить засчитать этот день в счёт оплачиваемого отпуска, если у работника ещё есть в запасе такой период.

Если отправиться делать тест без предупреждения – то по трудовому кодексу это будет считаться прогулом и за это могут уволить.

«Вообще, перед тем как сделать тест, лучше уточнить в Роспотребнадзоре, обязательно ли жителю того или иного региона сдавать анализ по прилёте из той или иной страны, так как ситуация постоянно меняется», — посоветовали в трудовой инспекции.

А вот если работника отправят на карантин из-за коронавируса, то он вправе оформить листок временной нетрудоспособности, так как в это время обязан соблюдать самоизоляцию и не ходить на работу.

Напомним, в сентябре сибирячку затравили в соцсетях за жалобы на платный тест вернувшимся из-за границы.