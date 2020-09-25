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Точный прогноз погоды на зиму назвали в Новосибирской области

сегодня 16:58

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый месяц зимы в Новосибирске будет тёплым; резкое похолодание придёт в феврале.

Синоптики дали точный прогноз погоды на зиму в Новосибирской области. Информацию опубликовала пресс-служба Росгидрометра.

По данным ведомства, в декабре температуры будут выше средних многолетних значений. Столбик термометра будет колебаться около отметки -15 градусов. В январе температура понизится, но не значительно. Среднемесячная температура составит около -18 градусов.

В феврале придёт резкое похолодание. Средняя температура будет около -17,5 градусов, что на порядок ниже, чем в 2019 году.

Оттепель после морозной зимы порадует новосибирцев в марте. В первый месяц весны воздух прогреется до -9 градусов, что не только выше, чем в прошлом году, но и значительно выше климатической нормы.

Напомним, ранее в Новосибирской области на выходные предсказали потепление до +17 градусов.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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