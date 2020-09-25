Центр Гамалеи предложил помощь заболевшему коронавирусом Трампу

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Центр Гамалеи предложил помощь заболевшему Трампу; президенту США и его супруге Меланье посоветовали привиться российской вакциной «Спутник V».

Готовность помочь заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В этом центре была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь», — сообщил «РИА Новости» Гинцбург.

Глава центра Гамалеи посоветовал привиться вакциной «Спутник V» и американскому лидеру, и его коллегам.

Дональд и Мелания Трамп получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач Трампа Шон Конли отмечает, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения. Отмечается, что в графике Трампа отменены все встречи и поездки на пятницу, он примет участие только в телефонной конференции, посвящённой помощи пожилым людям. Ранее в расписании президента числились 14 мероприятий, в том числе встреча с избирателями во Флориде.

Напомним, в Кремле оценили возможность введения жёстких ограничений из-за коронавируса в России.