Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Центр Гамалеи предложил помощь заболевшему коронавирусом Трампу

сегодня 17:48

Фото Global Look Press

Центр Гамалеи предложил помощь заболевшему Трампу; президенту США и его супруге Меланье посоветовали привиться российской вакциной «Спутник V».

Готовность помочь заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В этом центре была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь», — сообщил «РИА Новости» Гинцбург.

Глава центра Гамалеи посоветовал привиться вакциной «Спутник V» и американскому лидеру, и его коллегам.

Дональд и Мелания Трамп получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач Трампа Шон Конли отмечает, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения. Отмечается, что в графике Трампа отменены все встречи и поездки на пятницу, он примет участие только в телефонной конференции, посвящённой помощи пожилым людям. Ранее в расписании президента числились 14 мероприятий, в том числе встреча с избирателями во Флориде.

Напомним, в Кремле оценили возможность введения жёстких ограничений из-за коронавируса в России.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Дональд Трамп
Центр Гамалеи
волна коронавируса

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

132168
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39596
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32581
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30274
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30098
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23990
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22772
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле