ЦСКА узнал своих соперников в групповом турнире Лиги Европы

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ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы; армейцы сыграют в группе K с голландским «Фейеноордом», который возглавляет экс-наставник "Зенита" Дик Адвокаат.

Московский ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Армейцы сыграют в группе K с «Динамо» из Загреба, голландским «Фейеноордом», который возглавляет экс-наставник "Зенита" и сборной России Дик Адвокаат, и австрийским «Вольфсбергом».

Матчи пройдут: 1-й тур: 22 октября; 2-й тур: 29 октября; 3-й тур: 5 ноября; 4-й тур: 26 ноября; 5-й тур: 3 декабря; 6-й тур: 10 декабря.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА занял четвертое место. Это позволило команде попасть в групповой этап Лиги Европы в этом сезоне. Во время жеребьёвки 48 команд были распределены в 12 групп.

Изначально Россия имела три места в этом турнире, но сначала столичное "Динамо" оконфузилось в Грузии в матче против тбилисского "Локомотива", а следом из борьбы выбыл и "Ростов", уступивший дома "Маккаби" из Хайфы. ЦСКА попал в групповой турнир напрямую и при жеребьевке попал в первую корзину.

Стоит отметить, в целом группа у ЦСКА не самая сложная. Тем более, что команде Виктора Ганчаренко придется реабилитироваться за прошлогодний провал в этом турнире.

1 октября российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Россия будет представлена в групповом этапе главного европейского клубного турнира тремя командами впервые в истории.

Напомним, Криштиану Роналду впервые встретится на поле с Лионелем Месси после своего ухода из мадридского «Реала».