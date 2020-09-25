Учёные предупредили об опасной мутации коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Учёные раскрыли способность COVID-19 становиться более заразным; белковые шипы вируса становятся более цепкими.

Белковые шипы коронавируса способны трансформироваться в десять различных форм, что позволяет им легче проникать в организм. К таким выводам пришли британские учёные, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Fox News.

По словам специалистов, «ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения».

Учёные отметили, что в лабораторных условиях белковые шипы трансформировались всего за 60 секунд. Однако в обычной жизни для этого требовалось больше времени.

Напомним, ранее учёный рассказал о главной ошибке заразившихся коронавирусом.