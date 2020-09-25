Учительскую зарплату россиянам пересчитают правильно и по-новому

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Зарплату учителям пересчитают правильно и по-новому; в Госдуме намерены навести порядок в неразберихе заработка педагогов.

Механизм подсчёта усреднённой зарплаты учителей, мягко говоря, не совсем корректный. По бумагам из Росстата педагоги получают 40 тысяч рублей, а в реальности — значительно меньше. Об этом прямо заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели говорят — где мы нашли такие зарплаты. Средняя зарплата учителей – порядка 28 тысяч, начинающих – 18 тысяч. Такая же ситуация и у врачей, привёл данные спикер палаты», — сказал спикер ГД.

Правильно было бы эти темы обсудить именно в привязке возможностей регионов, считает Володин, потому что их бюджетная обеспеченность отличается почти в семь раз. Председатель палаты счёл важным обсудить эту проблему с Минфином до начала законодательной работы над федеральным бюджетом, пишет «Парламентская газета».

Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования поручено представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников с учётом формирования базовой ставки заработной платы.

При её расчёте предлагается учитывать установленные (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и показатели, предусмотренные майскими указами президента 2012 года). Результаты должны появиться до 1 ноября 2020 года.

Напомним, 30 сентября закончился приём заявлений на коронавирусные выплаты.