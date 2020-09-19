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Угрожал ножом: молодого рецидивиста задержали в Новосибирске

сегодня 05:30

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Молодой новосибирец ограбил цветочной и пивной магазины; в общей сложности он украл около 7,5 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Заельцовского района, подозреваемого в совершении разбоев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 18 сентября подозреваемый, угрожая ножом флористу, забрал из кассы цветочного магазина 5,5 тысяч рублей. 29 сентября он ограбил пивной магазин на 2 тысячи рублей.

Ранее новосибирец уже был осуждён за аналогичные преступления. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается возможная причастность фигуранта к совершению других преступлений на территории Новосибирской области.

Напомним, 19 сентября полиция объявила розыск злоумышленника, ограбившего цветочный салон.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

ограбление
новосибирск

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