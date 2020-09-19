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Улицу перекроют в Новосибирске из-за сельхозярмарки

сегодня 10:01

Фото из открытых источников

В Новосибирске в ближайшую субботу пройдёт сельскохозяйственная ярмарка; будет перекрыта улица в Калининском районе.

Завтра, 3 октября, с 9 до 15 часов на территории между домами № 26/1 и 28/1 на улице Богдана Хмельницкого состоится общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент овощей: картофеля, моркови, свёклы, тыквы, болгарского перца, лука, белокочанной и цветной капусты, а также дикоросов, сухофруктов, мёда и продукции пчеловодства, хлеба, хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, рыбной продукции.

На время проведения мероприятия с 7 до 15 часов временно прекращается движение и ограничивается парковка транспорта по улице Трикотажной на участке от Богдана Хмельницкого до Народной.

Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 19 сентября из-за сельхозярмарки в Новосибирске меняли маршруты общественного транспорта.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
социальная ярмарка
перекрытие

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