В честь подключения отопления российская актриса Екатерина Шпица разделась догола перед подписчиками

Фотографии из аккаунта katerinashpitsa социальной сети Instagram

Своё обнажённое тело актриса слегка прикрыла пальто; поклонники пришли в восторг от провокационного снимка.

Актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в своём аккаунте Instagram откровенную фотографию в честь подключения отопления в Москве. Снимок привёл поклонников в восторг.

На чёрно-белой фотографии 34-летняя звезда позирует в пальто, накинутом на обнажённое тело. Её образ дополняют распущенные вьющиеся волосы и босоножки на высоком каблуке.

"В Москве дали отопление! Хорошего дня", — подписала снимок Шпица.

Подписчики бурно отреагировали на фото актрисы и засыпали её комплиментами.

"Испепеляющий взгляд огненной искусительницы";

"Ты божественная красавица";

"Булгаковская Маргарита! К балу готова!";

"Ух ты!!! Невероятно красиво. Я бы даже сказала ослепительно!!!"

"Невероятно! Красиво! Чувственно!" — написали они.

Екатерина Шпица известна ролями в фильмах "Экипаж", "Завтрак у папы", "Поддубный" и "Крымский мост". Актриса также играет в театре и озвучивает мультфильмы.

Напомним, вчера Хайди Клум опубликовала провокационные фотографии романтического вечера в ванной.