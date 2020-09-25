Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В честь подключения отопления российская актриса Екатерина Шпица разделась догола перед подписчиками

сегодня 15:32

Фотографии из аккаунта katerinashpitsa социальной сети Instagram

Своё обнажённое тело актриса слегка прикрыла пальто; поклонники пришли в восторг от провокационного снимка.

Актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в своём аккаунте Instagram откровенную фотографию в честь подключения отопления в Москве. Снимок привёл поклонников в восторг.

На чёрно-белой фотографии 34-летняя звезда позирует в пальто, накинутом на обнажённое тело. Её образ дополняют распущенные вьющиеся волосы и босоножки на высоком каблуке.

"В Москве дали отопление! Хорошего дня", — подписала снимок Шпица.

Подписчики бурно отреагировали на фото актрисы и засыпали её комплиментами.

"Испепеляющий взгляд огненной искусительницы";

"Ты божественная красавица";

"Булгаковская Маргарита! К балу готова!";

"Ух ты!!! Невероятно красиво. Я бы даже сказала ослепительно!!!"

"Невероятно! Красиво! Чувственно!" — написали они.

Екатерина Шпица известна ролями в фильмах "Экипаж", "Завтрак у папы", "Поддубный" и "Крымский мост". Актриса также играет в театре и озвучивает мультфильмы.

Напомним, вчера Хайди Клум опубликовала провокационные фотографии романтического вечера в ванной.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

скандал
фото
актриса
голая

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131776
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39577
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32541
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30251
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30074
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23949
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22751
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле