В честь подключения отопления российская актриса Екатерина Шпица разделась догола перед подписчиками
Фотографии из аккаунта katerinashpitsa социальной сети Instagram
Своё обнажённое тело актриса слегка прикрыла пальто; поклонники пришли в восторг от провокационного снимка.
Актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в своём аккаунте Instagram откровенную фотографию в честь подключения отопления в Москве. Снимок привёл поклонников в восторг.
На чёрно-белой фотографии 34-летняя звезда позирует в пальто, накинутом на обнажённое тело. Её образ дополняют распущенные вьющиеся волосы и босоножки на высоком каблуке.
"В Москве дали отопление! Хорошего дня", — подписала снимок Шпица.
Подписчики бурно отреагировали на фото актрисы и засыпали её комплиментами.
"Испепеляющий взгляд огненной искусительницы";
"Ты божественная красавица";
"Булгаковская Маргарита! К балу готова!";
"Ух ты!!! Невероятно красиво. Я бы даже сказала ослепительно!!!"
"Невероятно! Красиво! Чувственно!" — написали они.
Екатерина Шпица известна ролями в фильмах "Экипаж", "Завтрак у папы", "Поддубный" и "Крымский мост". Актриса также играет в театре и озвучивает мультфильмы.
Напомним, вчера Хайди Клум опубликовала провокационные фотографии романтического вечера в ванной.
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