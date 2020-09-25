В Госдуме предложили отправить родителей в отпуска на время школьных каникул

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Предоставить родителям младшеклассников оплачиваемый отпуск на время коронавирусных каникул предложили в Госдуме; обращение уже направлено в правительство.

Депутат Госдумы Елена Строкова предлагает предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщает RT. Обращения уже направлены главе минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат напомнила, что в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул... Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период», — говорится в обращении депутата.

Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребёнка.

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова назвала условия возвращения в стране всеобщей самоизоляции.