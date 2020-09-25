Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Госдуме предложили отправить родителей в отпуска на время школьных каникул

сегодня 18:38

Фото pixabay.com

Предоставить родителям младшеклассников оплачиваемый отпуск на время коронавирусных каникул предложили в Госдуме; обращение уже направлено в правительство.

Депутат Госдумы Елена Строкова предлагает предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщает RT. Обращения уже направлены главе минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат напомнила, что в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул... Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период», — говорится в обращении депутата.

Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребёнка.

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова назвала условия возвращения в стране всеобщей самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

каникулы
Россия
Госдума
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

132158
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39596
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32580
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30273
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30098
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23989
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22772
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле