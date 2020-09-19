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В Нижнем Новгороде монастырская послушница лишилась жизни из-за 1000 рублей

сегодня 03:30

Фото pixabay.com

Алкоголь не доводит до добра ни водителей, ни пешеходов; нижегородец в состоянии опьянения убил женщину без видимых причин.

Зарезавший монастырскую послушницу нижегородец получил 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Открытый Нижний».

Сама трагедия произошла 27 ноября прошлого года. Будучи пьян, нижегородец повстречал на улице 66-летнюю монастырскую послушницу. Достав и кармана нож, нижегородец начал наносить женщине удары и убил её. Добычей стали всего 1000 рублей скромный скарб и религиозные атрибуты, найденные им в похищенной у женщины сумке.

На задержанного злоумышленника завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).Свою вину задержанный не признал, но следствие и суд расставили точки над «i»

Напомним, 19 сентября пьяный нижегородец забил до смерти прохожего.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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