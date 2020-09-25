В Новосибирске из-за коронавируса закрылся любимый сибиряками кинотеатр «Седьмое небо»

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В Новосибирске закрылся кинотеатр «Седьмое небо»; из-за отсутствия прибыли в течение нескольких месяцев владельцы не могли платить аренду.

В Новосибирске в торговом центре «Калина» закрылся кинотеатр «Седьмое небо», входящий в сеть «Мир Кино». Как сообщила пиар-менеджер сети кинотеатров «Мир Кино» Алина Ощепкова, осталось убрать еще три зала.

"Да, мы действительно закрылись. Из-за пандемии у нас не было прибыли и мы не могли платить торговому центру арендную плату, она стала для нас слишком высокой. Мы пытались сохранить место, но не получилось. Сейчас мы уже частично съехали, осталось убрать еще три зала. Сейчас мы в поиске нового места, но пока не было подходящих вариантов, — сказала Ощепкова.

Как рассказала СМИ директор торгового центра «Калина» Олеся Калганова, торговый комплекс шел навстречу кинотеатру не один месяц, однако это не помогло.

"Причина — кризис, пандемия, помещение не может простаивать просто так. По обоюдной договоренности мы приняли решение, что мы больше не сможем сотрудничать как партнеры", — резюмировала Калганова.

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