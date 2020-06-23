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В Новосибирске мать засудила чиновников за падение дочери в открытый люк

сегодня 19:10

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница Новосибирска взыскала с администрации Октябрьского района почти полмиллиона рублей; ранее её дочь провалилась в ливнёвую канализацию у Бугринского моста.

Сибирячка Анна Трушкина засудила администрацию Октябрьского района за падение своей дочери в открытую ливнёвую канализацию. Об этом 2 октября сообщается на сайте районного суда.

Согласно указанным данным, инцидент произошёл 8 августа 2018 года. Тогда дочь Анны Трушкиной попала в люк виадука на Бугринском мосту. Канализация не была ничем огорожена.

Анна Трушкина подала в суд на районную администрацию, мэрию Новосибирска, МКУ «ДЭУ № 1», МУП «УЗСПТС», МКУ «Октябрьское» и городской департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Суд решил взыскать в пользу потерпевшей 450 тысяч с администрации района. В удовлетворении требований к другим ответчикам суд отказал. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, летом на новосибирца упала автобусная остановка — возбуждено уголовное дело.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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