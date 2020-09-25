В Новосибирске нашли пропавшего неделю назад мальчика

Фото СК НСО

Пропавший в Бердске мальчик нашёлся в Новосибирске; о местонахождении ребенка ничего не знали целую неделю.

В Первомайском районе Новосибирска нашли 12-летнего Алексея Кузнецова, который 25 сентября ушёл из дома в Бердске. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Мальчика нашли возле одного из торговых центров. По данным следователей, ребенок жив и здоров.

“Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него не имеется. Следствием в рамках доследственной проверки будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий ухода подростка”, — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября следком объявил Алексея Кузнецова в розыск.





