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В Новосибирской области от коронавируса умерли 457 человек

сегодня 11:35

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Три пациента скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 457 человек.

85 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за минувшие сутки. Об этом 2 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 61 года и 94 лет и женщина в возрасте 78 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек.

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

Всего, по данным оперативного штаба, на утро 2 октября в регионе выявлено 13 314 случаев COVID-19.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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