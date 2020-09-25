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В Омске гендиректор танкового завода отдан под суд за растрату

сегодня 22:57

Фото из открытых источников

ОПК – необходимый элемент обороноспособности государства; повышенное внимание к оборонным предприятиям обусловлено их работой с деньгами госбюджета.

Управление СКР по Омской области передало в суд дело Игоря Лобова. Он на протяжении почти десяти лет возглавляет АО «Омсктрансмаш», входящее в госкорпорацию «Ростех». Предприятие модернизирует танки и выпускает бронемашины. Его гендиректору вменяют растрату 220 млн рублей. Для возмещения ущерба, хоть и частичного, арестована московская квартира Лобова стоимостью 100 млн.

Следствие считает, что в 2011 – 2016 годах Лобов заключил контракты на оказание необходимых его предприятию услуг по завышенным ценам, что и привело к растрате.

Теперь предстоит установить истину в ходе судебного процесса. На АО «Омсктрансмаш» не верят в вину своего руководителя.

Напомним, 2 сентября стало известно, что кузбасские предприятия будут закрывать по суду за нарушение противокоронавирусных мер.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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