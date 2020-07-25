В России подорожали подержанные авто
Фото pixabay.com
Спрос на новые «легковушки» падает, а вот на б/у – растёт; спрос толкает вверх цены на подержанные авто.
В августе подержанные машины подорожали на 3%, на фоне того, что ранее они уже стали стоить на 5% больше, пишет сайт Automama, чья специализация – продажа б/у автомобилей.
В годовом разрезе цены выросли на 10% и больше. Тройка наиболее подорожавших машин выглядит так: Volkswagen Passat (4,5%), Nissan Juke (3,7%), Renault Duster (на 2,6%).
Но есть и машины из вторых рук, которые подешевели. Например, Mitsubishi Outlander потерял в цене 2,9%.
Напомним, 27 июля «АвтоВАЗ» приостановил работу до середины августа.
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