В России подорожали подержанные авто

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Спрос на новые «легковушки» падает, а вот на б/у – растёт; спрос толкает вверх цены на подержанные авто.

В августе подержанные машины подорожали на 3%, на фоне того, что ранее они уже стали стоить на 5% больше, пишет сайт Automama, чья специализация – продажа б/у автомобилей.

В годовом разрезе цены выросли на 10% и больше. Тройка наиболее подорожавших машин выглядит так: Volkswagen Passat (4,5%), Nissan Juke (3,7%), Renault Duster (на 2,6%).

Но есть и машины из вторых рук, которые подешевели. Например, Mitsubishi Outlander потерял в цене 2,9%.

Напомним, 27 июля «АвтоВАЗ» приостановил работу до середины августа.