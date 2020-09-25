Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

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Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России; вирус будет попадать в Россию из-за границы, несмотря на то, что въезд в страну ограничен.

Победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Такие сроки спрогнозировал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Вирусолог отметил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий. По его словам, вирус будет попадать в Россию из-за границы, несмотря на то, что въезд в страну ограничен.

"Нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым и не является таким серьезным, чтобы можно было об этом говорить. Считаю, что ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер", — цитирует Зверева «Интерфакс».

Специалист объяснил, что в условиях изоляции люди могут не получить вовремя медпомощь. Ограничения также влияют на получение образования, поэтому полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это, заключил Зверев.

В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека. Из них 964 242 человека выздоровели, еще 20 891 инфицированный умер.

Напомним, 2 октября стало известно, что американский лидер Дональд Трамп и его жена Мелания заболели COVID-19.