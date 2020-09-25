Виссариона закрыли в одиночной камере в новосибирском СИЗО

Из открытых источников

Секту Виссариона ликвидировали 22 сентября; лидер Сергей Тороп находится в СИЗО № 1 в Новосибирске.

Главу Красноярской «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, которого последователи также называют Виссарионом, поместили в одиночную камеру в СИЗО Новосибирска. Об этом сообщают местные СМИ.

Тороп в настоящее время находится в СИЗО № 1, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Ранее он жаловался на табачный дым в следственном изоляторе.

Виссариона и его последователей задержали в «Городе Солнца» в Красноярском крае 22 сентября. Мужчинам предъявили обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, среди которых создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

По версии Следственного комитета, Сергей Тороп и Вадим Редькин организовали «Церковь последнего завета» для получения прибыли. Следствие считает, что они применяли к последователям «манипулятивное групповое организованное психологическое насилие (обесценивание, контроль, газлайтинг, игнорирование, изоляция, шантаж и запугивание, психологическая манипуляция)».

Напомним, ранее красноярского губернатора Усса заподозрили в связях с сектой Виссариона.