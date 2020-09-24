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Власти призвали новосибирцев не пугаться рёва сирен

сегодня 09:52

Фото pixabay.com

Работоспособность системы оповещения проверят сегодня в Новосибирске; в городе дважды заревут сирены.

Электросирены с голосовым сигналом «Внимание всем» включатся сегодня в Новосибирске. Проверка системы оповещения будет проходить с 10:30 до 10:50. Об этом предупредили в мэрии.
«Проверка проходит в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Будет проверено техническое состояние и работоспособность муниципальной системы оповещения», — объяснили в администрации.
Также в ходе тренировки с 15:15 до 15:25 будет проведён телерадиоперехват по оповещению населения.
«Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами», — призвали в мэрии.
Напомним, ранее проверку системы оповещения проводили на Монументе Славы.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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