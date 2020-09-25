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Водитель остановил маршрут и напал на пассажира за отказ оплатить проезд: видео инцидента возмутило жителей Новосибирска

сегодня 20:34

Скриншот видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчину пытались затащить в салон автобуса; очевидец снял происходящее на камеру.

Водитель автобуса вместе с кондуктором напали на пассажира за отказ оплатить проезд. Инцидент произошёл сегодня утром в районе площади Маркса в Новосибирске. Видео нападения опубликовала группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора видео, конфликт между пассажиром и экипажем автобуса маршрута №28 произошёл из-за того, что мужчина не расплатился за проезд. Уже на остановке мужчину догнали водитель и кондуктор, пытаясь затащить его в салон и угрожая вызвать полицию.

Один из комментаров в соцсети заявил, что тоже был свидетелем инцидента. Он отметил, что пассажир изначально ещё и не хотел надевать медицинскую маску в салоне автобуса.

Однако большинство пользователей Сети оказались на стороне пассажира, посчитав применение насилие в данном случае неправомерным, а также подчеркнув нецелесообразность останавливать маршрут из-за одного пассажира.

В полиции сообщили, что по вызову на место выезжал экипаж. Сотрудники правопорядка приняли от кондуктора заявление, но пассажир к тому моменту уже ушёл по своим делам.

Напомним, 30 сентября новосибирцев возмутил автобус с открытыми дверями и хамящим кондуктором.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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скандал
новосибирск
водитель
нападение
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