Водитель остановил маршрут и напал на пассажира за отказ оплатить проезд: видео инцидента возмутило жителей Новосибирска
Скриншот видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
Мужчину пытались затащить в салон автобуса; очевидец снял происходящее на камеру.
Водитель автобуса вместе с кондуктором напали на пассажира за отказ оплатить проезд. Инцидент произошёл сегодня утром в районе площади Маркса в Новосибирске. Видео нападения опубликовала группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора видео, конфликт между пассажиром и экипажем автобуса маршрута №28 произошёл из-за того, что мужчина не расплатился за проезд. Уже на остановке мужчину догнали водитель и кондуктор, пытаясь затащить его в салон и угрожая вызвать полицию.
Один из комментаров в соцсети заявил, что тоже был свидетелем инцидента. Он отметил, что пассажир изначально ещё и не хотел надевать медицинскую маску в салоне автобуса.
Однако большинство пользователей Сети оказались на стороне пассажира, посчитав применение насилие в данном случае неправомерным, а также подчеркнув нецелесообразность останавливать маршрут из-за одного пассажира.
В полиции сообщили, что по вызову на место выезжал экипаж. Сотрудники правопорядка приняли от кондуктора заявление, но пассажир к тому моменту уже ушёл по своим делам.
Напомним, 30 сентября новосибирцев возмутил автобус с открытыми дверями и хамящим кондуктором.
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