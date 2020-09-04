Врачи выяснили:электронные сигареты убивают не хуже настоящих

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Электронные сигареты были призваны снизить риск для курильщиков; оказалось, что они причиняют серьёзный вред здоровью.

Врачи в США установили, какие смертельные поражения организма вызывают электронные сигареты, рассказал журнал MedicalXpress.

Весьма распространённым диагнозом среди любителей вейпинга и электронных сигарет стал EVALI (повреждение лёгких, вызванное употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга). В самом лёгком случае пациенты страдают кашлем, рвотой и диареей, сопровождающимися высокой температурой. В худшем – попадают в отделение интенсивной терапии с поражениями лёгких. Зафиксированы смертельные случаи среди вейперов, связанные именно с этой их привычкой. Органические поражения связаны с составом смесей, применяемых в электронных сигаретах и при вейпинге.

По данным медицинских организаций, в США электронные сигареты употребляют 3,6 млн учащихся средней и старшей школы и 8,1 млн взрослых.

Напомним, 4 сентября Онищенко назвал методы борьбы с курением среди школьников.