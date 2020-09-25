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Время шипов: новосибирцев призвали переобуть автомобили

сегодня 17:19

Фото из открытых источников

В Новосибирске в начале следующей недели прогнозируют затяжные снегопады; ГИБДД просит водителей сменить резину.

По информации Гидрометцентра, на следующей неделе в Новосибирске ожидаются низкие температуры и осадки в виде снега.

Госавтоинспекция города Новосибирска обращается к водителям нашего региона с просьбой позаботиться о своевременной замене автопокрышек с летнего на зимний вариант с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также необходимо в период смены погодных условий соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Напомним, Сиб.фм рассказал, сколько стоит в Новосибирске подготовить автомобиль к зиме.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ГИБДД
новосибирск
гололёд

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