Вторая волна COVID-19: новосибирским пенсионерам посоветовали не ездить в автобусах в часы пик

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В региональном Роспотребнадзоре попросили пенсионеров избегать посещения торговых центов и МФЦ с большим скоплением людей; пожилым людям не рекомендуется ездить в общественном транспорте в часы пик.

Об опасности коронавируса для людей старше 60 лет напомнили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. Специалисты надзорного органа советуют пожилым избегать массового скопления людей и обязательно носить защитные маски. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Люди «серебряного возраста» старше 60 лет — в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», — говорится в сообщении.

Специалисты призвали пенсионеров пользоваться масками в общественном транспорте, магазинах, при посещении банка или МФЦ.

«Постарайтесь реже посещать многолюдные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик», — сказали в Роспотребнадзоре.

При появлении первых признаков недомогания нужно обратиться к врачу.

«Не ходите в поликлинику, а вызывайте доктора на дом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Москвы рекомендовали перевести работающих пенсионеров на удалёнку.