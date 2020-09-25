Вылетел за бетонное ограждение: грузовик попал в жёсткое ДТП в Новосибирске

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Водитель грузовика нарушил запрет на движение грузового транспорта и попал в жёсткое ДТП на Ключ-Камышенском плато; кабина тягача повисла на склоне.

Жёсткое ДТП произошло с грузовиком, который спускался со стороны Ключ-Камышенского плато на улицу Большевистскую. Водитель тягача проигнорировал действующий запрет движения грузового транспорта. Об аварии сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Тягач вылетел за бетонное ограждение, а его кабина повисла на склоне. Сообщается, что по пути грузовик врезался во встречный кроссовер Nissan X-Trail. О пострадавших в ДТП не сообщалось.

Напомним, 1 октября иномарку намотало на столб в центре Новосибирска.