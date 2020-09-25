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Вылетел за бетонное ограждение: грузовик попал в жёсткое ДТП в Новосибирске

сегодня 20:24

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Водитель грузовика нарушил запрет на движение грузового транспорта и попал в жёсткое ДТП на Ключ-Камышенском плато; кабина тягача повисла на склоне.

Жёсткое ДТП произошло с грузовиком, который спускался со стороны Ключ-Камышенского плато на улицу Большевистскую. Водитель тягача проигнорировал действующий запрет движения грузового транспорта. Об аварии сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Тягач вылетел за бетонное ограждение, а его кабина повисла на склоне. Сообщается, что по пути грузовик врезался во встречный кроссовер Nissan X-Trail. О пострадавших в ДТП не сообщалось.

Напомним, 1 октября иномарку намотало на столб в центре Новосибирска.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
новосибирск
авария

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