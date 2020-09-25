Взятка на 15 миллионов: в Барнауле бывший заммэра предстанет перед судом
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Замглавы администрации Барнаула пойдёт под суд по делу о взятке в особо крупном размере; чиновник был взят под стражу в момент получения денег.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина направлено в суд. Он обвиняется в совершении получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По версии следствия, в 2019 году знакомый Дёмина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя Акционерного общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой», сто процентов акций которого принадлежат администрации Барнаула.
Следствие пришло к выводу, что после назначения на должность Дёмин и вновь назначенный руководитель (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассматривается судом) потребовали у директора юридического лица, возводящего многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за своевременную приёмку и оплату построенного дома.
После получения Дёминым части взятки в размере 3,6 млн рублей он задержан оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю и заключён под стражу. Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Алтайскому краю.
Напомним, ранее бывший начальник таможенного поста в Новосибирске получил срок за взятки.
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