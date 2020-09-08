За что могут выселить из квартиры

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Для выселения из квартиры необходимо решение суда; учредители фирм могут отвечать личным имуществом за долги компаний.

Задолженность по счетам и обязательствам может стать причиной выселения собственника из жилья. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на основателя и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко.

Выселить человека из квартиры могут за долги по коммунальным услугам или другим обязательствам. Однако решение о выселение принимает только суд согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ.

Подавать в суд на выселение могут приставы, собственники жилья, службы и предприятия ЖКХ, банки и иные кредиторы, если жильё обременено залогом. Решение суда можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Банкротство физлица также может стать основанием для его выселения в более дешёвое жильё. Должностные лица и учредили фирм также могут лишиться своего жилья. Кроме того, в уголовном кодексе РФ предусмотрена конфискация имущества по ряду преступлений (ст. 104.1 УК РФ).

Напомним, крупнейший европейский бордель Pascha обанкротился.