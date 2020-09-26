Закрываем дачный сезон: чего нельзя и что нужно сделать на огороде осенью

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Сибиряки – заядлые дачники, осенью стараются сделать всю работу, которую не успели летом; Сиб.фм разбирался, чего нельзя делать на даче в последние погожие деньки.

Сибирские дачники в погоне за урожаем будущего года осенью совершают массу ошибок. Рассказываем, чего не следует делать на дачном участке перед зимой.

Подкормки и удобрения

Любое растение нуждается в питании. Но всему своё время. Ни в коем случае не подкармливайте деревья азотом в зиму. Он провоцирует рост и плохую переносимость заморозков.

Пусть птичкам останется

Часто, оставляя грядки и деревья на зиму, огородники бросают на них гнилые и недозрелые плоды. А напрасно. Это не столько корм для птиц, сколько рассадник бактерий.

Не бросайте компост

Сегодня компостная куча — уже не редкость. Многим понятна её польза и необходимость. Однако не все знают о том, что компостная куча лишь тогда работает на огородника, когда сделана по правилам. Кроме того, что она должна быть грамотно устроена и правильно сформирована, она должна иметь постоянный уход, а ещё в неё нельзя бросать всё подряд.

Не кладите в компост капусту, растения, повреждённые опасными заболеваниями, корневища злостных сорняков, сорные растения с вызревшими семенами, синтетические материалы, мусор из пылесоса, жиры, фекалии домашних животных, мясные отходы.

На зиму компост закройте слоем земли и опавших листьев.

Листья жёлтые

Не всегда садоводы и огородники убирают под деревьями опавшие листья. И зря. Слой листвы станет домом для опасных вредителей.

Что-то ещё можно посеять

Учитывая тёплую погоду в предстоящие выходные, в огороде ещё можно устроить небольшую весну и посеять некоторые культуры под зиму.

Под зиму высевают салаты, укроп, свёклу, морковь, петрушку — весной они раньше взойдут.

За две недели до заморозков высаживают лук-севок и озимый чеснок.

Обрезать ненужное

Поздняя осень — лучшее время для обрезки ненужных и засохших веток. Деревья уже почти спят и соки свои пустят не к листьям, а к корневой системе, которая до весны окрепнет.

Копать — не перекопать!

Перекапывая на зиму огород, мы боремся с вредоносными насекомыми и семенами сорных растений. Однако глубокая перекопка не во всех случаях хороша.

Если всё же есть необходимость в перекопке, не разбивайте комья земли. Так земля лучше промёрзнет и от перекопки будет больше пользы.

Внимание инвентарю

Для неопытных садоводов садовый инвентарь — это всего лишь орудие труда: сложил всё по осени в сарай — и готово! Но и за лопатами, и за тяпками, и за садовыми ножницами, и за секатором необходим должный уход. Иначе из помощников они очень скоро превратятся в проблему.

Необходимо очистить, протереть все лопаты, грабли и совки и сложить их в защищённом от влаги месте.

Также следует поступить с вёдрами, шлангами и многоразовыми перчатками.

Воду из садовых бочек на зиму необходимо слить. Иначе их попросту разорвёт.

Напомним, в Новосибирске на выходных пройдёт дачная ярмарка.