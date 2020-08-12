«Знакомьтесь, это Арсений»: Рудковская показала новорождённого сына
Фото из Instagram Яны Рудковской
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко показали совместного ребёнка; малыша назвали Арсением.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями. Накануне пара показала подписчикам своего малыша — мальчика назвали Арсением.
«Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются», — написала на своей странице в Instagram Рудковская.
Она добавила, что Арсений Плющенко появился на свет 25 сентября.
Под фото за несколько часов появились тысячи комментариев. Многие подписчики поздравляют продюсера с материнством и желают здоровья малышу. Но нашлись и те, кто осудил Рудковскую. Комментаторы считают, что женщина прибегла к помощи суррогатной матери.
«Откуда взялся ребёнок, если она даже беременная не ходила?», «Купила, да и всё», «Ну, блин, как в магазин сходила», «Богатые могут себе позволить всё — даже становиться родителями, не рожая», — поделились мнениями подписчики.
Напомним, ранее Рудковскую раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом.
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