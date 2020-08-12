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«Знакомьтесь, это Арсений»: Рудковская показала новорождённого сына

сегодня 10:15

Фото из Instagram Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко показали совместного ребёнка; малыша назвали Арсением.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями. Накануне пара показала подписчикам своего малыша — мальчика назвали Арсением.

«Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются», — написала на своей странице в Instagram Рудковская.

Она добавила, что Арсений Плющенко появился на свет 25 сентября.

Под фото за несколько часов появились тысячи комментариев. Многие подписчики поздравляют продюсера с материнством и желают здоровья малышу. Но нашлись и те, кто осудил Рудковскую. Комментаторы считают, что женщина прибегла к помощи суррогатной матери.

«Откуда взялся ребёнок, если она даже беременная не ходила?», «Купила, да и всё», «Ну, блин, как в магазин сходила», «Богатые могут себе позволить всё — даже становиться родителями, не рожая», — поделились мнениями подписчики.

Напомним, ранее Рудковскую раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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