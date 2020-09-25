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«Золотое кольцо Сибири», продажа слонёнка и противостояние общественника негодующим россиянам: главные новости 2 октября – в одном материале

сегодня 19:00

Фотографии с сайта pixabay.com, «Правды УрФО» и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; «Золотое кольцо Сибири», продажа слонёнка и противостояние общественника негодующим россиянам.

В последний рабочий день недели россиян вновь напугали изоляцией, сибиряков порадовали развитием туризма в родных регионах, а известный общественник неудачно выразил своё мнение. Главные события дня – в нашем обзорном материале.

Возвращение к всеобщей изоляции

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, введение в России жёстких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в случае несоблюдения населением страны предписанных врачами мер безопасности придётся всё же вернуться к всеобщей изоляции.

«Золотое кольцо Сибири»

Томское отделение Русского географического общества (РГО) официально открыло туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири», который включает все десять субъектов Сибирского федерального округа (СФО).

Одиночная камера для главы секты

Главу Красноярской «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, которого последователи также называют Виссарионом, поместили в одиночную камеру в СИЗО Новосибирска. Ранее он жаловался на табачный дым в следственном изоляторе.

Предприимчивый чиновник

В Барнауле бывший заммэра предстанет перед судом за взятку в 15 миллионов рублей. Подробности коррупционного скандала с застройщиком «Барнаулкапстрой» читайте в нашем материале.

Кого в детдом, кого в дурдом

В ХМАО набирает обороты скандал после высказывания известного общественника о многодетных семьях. Эдуард Логинов предложил родителям сдать детей в детские дома. В ответ на высказывание общественника негодующие россияне предложили сдать его самого «в дурдом».

Заразный учитель

Вспышка коронавируса произошла в школе № 36 в Омске. Учитель труда у девочек заболел сам и заразил учеников. Школьниц с 5-го по 8-й класс отправили на самоизоляцию до 5 октября.

Всего в Омской области из-за коронавируса на карантин закрыты 11 школ.

Слонёнок на продажу

Новосибирец выставил на продажу слонёнка по имени Джони. Экзотическому животному всего несколько месяцев, а оценивает его сибиряк почти в сто тысяч рублей.

Переобуваем машины

Госавтоинспекция призвала новосибирцев сменить летние автопокрышки на зимние из-за прогнозируемых с начала следующей недели затяжных снегопадов.

Рассказываем, сколько стоит подготовить свой автомобиль к зиме, в нашем материале.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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